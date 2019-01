Winterberg (APA) - Hannah Prock sicherte sich laut eigenen Angaben den Damen-Startplatz für die Team-Staffel am Sonntag. Damit bekommt sie u.a. gegenüber der im ersten Lauf gestürzten Madeleine Egle, die im Weltcup die am besten platzierte Österreicherin ist, den Vorzug. „Von der Linie her waren beide Fahrten sehr ansprechend“, sagte die 18-Jährige. Sie holte hinter Taubitz die Silbermedaille in der U23-Wertung.

„Damit nehme ich definitiv etwas sehr Positives mit“, betonte Prock.