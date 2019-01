Solidaritätsdemonstration für Maduro in Istanbul

Istanbul (APA) - In Istanbul sind am Samstag zahlreiche Türken auf die Straße gegangen, um dem umstrittenen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ihre Unterstützung zu bekunden. Organisiert wurde die Demonstration, an der auch der venezolanische Botschafter in Ankara, José Gregorio Bracho Reyes, teilnahm, von Mitgliedern der Kommunistischen Partei der Türkei, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete.

Die Kundgebung fand im als liberal geltenden Bezirk Kadiköy statt. Die Demonstranten riefen Pro-Maduro-Slogans und bezeichneten ihn als „einzigen verfassungsmäßigen Präsidenten“. „Das venezolanische Volk ist nicht allein“, war auf Spruchbändern zu lesen.

Vor einigen Tagen hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Maduro seine Unterstützung zugesichert und erklärt, er sei schockiert, dass Washington den Oppositionsführer und selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó anerkannt habe.

Die Türkei und Venezuela haben ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen in letzter Zeit ausgebaut. Im Dezember hatte Erdogan Venezuela besucht und dabei die gegen das Land verhängten Sanktionen kritisiert.