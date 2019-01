Auch Niederlande setzen Maduro Ultimatum

Den Haag/Brüssel (APA/dpa) - Auch die Niederlande haben dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eine Frist von acht Tagen für die Ankündigung von Neuwahlen in dem südamerikanischen Land gesetzt. Dies teilte Außenminister Stef Blok am Samstag in Den Haag mit. Die Niederlande schlossen sich damit den Regierungen in Berlin, Paris, Madrid und London an, die kurz zuvor eine entsprechende Frist mitgeteilt hatten.

In einem Brief an die Abgeordneten des niederländischen Parlaments schrieb Blok, sein Land sei zur Anerkennung von Oppositionsführer Juan Guaidó als Übergangspräsident bereit, falls Maduro nicht Neuwahlen ausschreibe. „Die Niederlande machen sich große Sorgen über die politische und humanitäre Krise in Venezuela“, schrieb der Minister.

Die EU schloss sich dem Ultimatum nicht ausdrücklich an. Jedoch deutete die Außenbeauftragte Federica Mogherini an, Brüssel behalte sich eine Anerkennung Guaidós vor, wenn „in den nächsten Tagen“ keine Neuwahl angekündigt werde. Deutschlands Außenminister Heiko Maas, der Mogherinis Erklärung mit seinen EU-Kollegen abgestimmt hatte, forderte einen glaubwürdigen politischen Prozess, um Frieden und Rechtsstaatlichkeit in Venezuela wiederherzustellen.

Russland, das Maduro unterstützt, wies die ultimative Forderung nach einer Neuwahl umgehend zurück. Damit werde die innenpolitische Situation „im befreundeten Venezuela“ nur verschärft, hieß es aus dem Außenministerium in Moskau. Die offene Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates müsse enden. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte zuletzt Maduro erneut seine Unterstützung zugesichert. Auch China, der Iran und die Türkei schlugen sich auf Maduros Seite.