Snowboard: Schöffmann im Weltcup-Parallelslalom von Moskau Zweite

Moskau (APA) - Die Kärntnerin Sabine Schöffmann hat am Samstag beim Weltcup-Parallelslalom der Snowboarder in Moskau Rang zwei belegt. Im Finale unterlag sie der Schweizerin Julie Zogg, Rang drei ging an die Russin Anastasia Kurochkina. Es ist Schöffmanns dritter Saisonpodestplatz nach jeweils Rang drei in Cortina und Bad Gastein. Bei den Herren wurde Arvid Auner Vierter, es gewann der Russe Andrej Sobolew.