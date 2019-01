Ski alpin: Michelle Gisin 2 - Auch Regensburg nicht in Abfahrt dabei

Garmisch-Partenkirchen (APA/dpa) - Auch Viktoria Rebensburg wird in der Garmisch-Abfahrt nicht starten. Die Deutsche verzichtete nach ihrem Ausfall im Super-G darauf. Coach Jürgen Graller begründete den Verzicht auf das Heimrennen damit, dass Rebensburg für die WM in Aare Kräfte sparen müsse. Vor dem Saisonhöhepunkt steht für Rebensburg am Freitag noch ein Riesentorlauf in Maribor an, bei dem sie sich gute Chancen ausrechnet.