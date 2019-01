Griff in laufende Schneefräse - 69-jähriger Tiroler schwer verletzt

Terfens (APA) - Schwere Verletzungen hat sich am Samstagvormittag ein 69-jähriger Mann beim Schneeräumen mit einer Benzinschneefräse in Vomperbach (Bezirk Schwaz) zugezogen. Der Tiroler wollte den mit Schnee verstopften Auswurfkamin reinigen, stellte dazu allerdings nicht den Motor ab. Er geriet mit der linken Hand in die laufende Förderschnecke und verletzte sich an Zeige-, Mittel- und Ringfinger.

Der 69-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck gebracht und dort operiert. Der Unfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr.