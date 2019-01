Fußball: Atletico Madrid nach 2:0 über Getafe 2 Punkte hinter Barca

Madrid (APA) - Atletico Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona zumindest für einen Tag auf zwei Punkte verringert. Der Tabellenzweite gewann das Heimspiel gegen Getafe durch Tore von Antoine Griezmann (27.) und Saul Niguez (37.) mit 2:0. Barca kann am Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Girona den alten Abstand wiederherstellen.