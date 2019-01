Deutsche Regierung zufrieden mit Kompromiss zum Kohleausstieg

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sieht durch den gefundenen Kompromiss zum Kohleausstieg die Stromversorgung in Deutschland nicht in Gefahr. „Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) laut Vorausbericht. „Auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung für das Jahr 2030 werden erreicht.“

Altmaier kündigte an, die Regierung werde die Vorschläge „sorgfältig und konstruktiv prüfen“. Er sprach zudem von einem der anspruchsvollsten Transformationsprozesse der vergangenen Jahrzehnte. Die breite Mehrheit in der eingesetzten Kohlekommission biete die Chance, dass dies „mit einem großen gesellschaftlichen Konsens“ gelingen könne.

Auch Finanzminister Olaf Scholz begrüßte im Gespräch mit der FAS den Kompromiss zum Kohleausstieg. „Es ist definitiv eine gute Nachricht, dass die Kommission zum Strukturwandel eine Einigung erzielt hat“, so der SPD-Politiker. „Wenn wir uns alle anstrengen und das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren, können wir Deutschland zu einem energiepolitischen Vorzeigeland weiterentwickeln.“

Die von der deutschen Regierung eingesetzte Kommission hatte sich am Samstag in der Früh nach über 20-stündigem Ringen auf ein Aus für das letzte Kohlekraftwerk bis spätestens 2038 verständigt. Das Enddatum könnte auch auf 2035 vorgezogen werden. Es gab nur eine Gegenstimme in dem 28-köpfigen Gremium aus Vertretern von Wissenschaft, Industrie, Gewerkschaften und Umweltgruppen. Um die Folgen für die betroffenen Braunkohlegebiete im Rheinland und in Ostdeutschland abzufedern, sind bis 2040 mindestens 40 Milliarden Euro vorgesehen. Als Entlastung für den erwarteten Strompreis-Anstieg soll es ab 2023 nach derzeitigem Stand jährlich etwa zwei Milliarden Euro für Unternehmen und Privathaushalte geben.