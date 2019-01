Finanzinvestoren greifen zusammen nach der Norddeutschen Landesbank

Berlin/Frankfurt/Hannover (APA/Reuters) - Die US-Investoren Cerberus - in Österreich Mehrheitseigentümer der BAWAG - und Centerbridge haben Insidern zufolge ein gemeinsames Angebot für einen Minderheitsanteil an der Norddeutschen Landesbank (NordLB) abgegeben. Die Beteiligungsfirmen hätten ihre Kräfte gebündelt und am Samstag ein Offert eingereicht, erfuhr Reuters von mehreren mit der Sache vertrauten Personen.

Die auf eine Kapitalspritze angewiesene Bank teilte mit, es sei ein gemeinsames Angebot von zwei Finanzinvestoren eingegangen. Vorstandschef Thomas Bürkle sowie der Finanzminister des deutschen Bundeslands Niedersachsen und NordLB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers stellten beide eine rasche Grundsatzentscheidung in Aussicht. Sie bekräftigten zudem, dass Eigentümer und Bank weiter offen seien für eine öffentlich-rechtliche Lösung.

Centerbridge wollte sich nicht äußern. Von Cerberus lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Das Land Niedersachsen hält knapp 60 Prozent an der NordLB und Sachsen-Anhalt fast sechs Prozent. Auf Sparkassen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern entfallen rund 35 Prozent.

Bei einem Zuschlag für die NordLB wollen die US-Investoren einem Insider zufolge den Sparkassen wichtige Vermögenswerte der Landesbank anbieten. Demnach könnten die öffentlichen Teile - die sogenannte „rote Bank“ - herausgelöst werden. Es gehe um ein Volumen von 25 bis 30 Milliarden Euro, davon knapp zehn Milliarden der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) und etwa 20 Milliarden Verbundgeschäft der NordLB mit den Sparkassen. Ziel sei es, die NordLB zu verkleinern. So solle die Bilanzsumme von derzeit rund 150 Milliarden Euro ohne die „rote Bank“ auf 120 Milliarden Euro sinken und laut Businessplan bis 2023 auf unter 100 Milliarden zurückgehen, sagte eine mit dem Angebot vertraute Person.

Nach einer Rekapitalisierung der NordLB und der Herauslösung öffentlicher Teile würde sich die verbleibende Bank nach den Plänen der Investoren Finanzkreisen zufolge im Wesentlichen konzentrieren auf Flugzeugfinanzierung, erneuerbare Energien, Immobilien und Firmenkunden. Privatkunden- und Verbundgeschäft wie Zahlungsverkehr mit Sparkassen solle es dann nicht mehr geben. Auch die Schiffsfinanzierung werde nicht fortgeführt. Herausgelöst werden könnten auch weitere Teile wie das Lottogeschäft Niedersachsens, Förderbanken, die Landesbausparkasse oder ein Anteil an der DekaBank.

Faule Schiffskredite haben die NordLB in finanzielle Schieflage gebracht. Die Eigentümer der Landesbank suchen deshalb seit über einem Jahr nach Wegen, um die dünnen Kapitalpolster des Instituts zu stärken. Parallel zum Bieterverfahren bemüht sich die öffentlich-rechtliche Finanzgruppe, den Einstieg privater Investoren zu verhindern. Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis bastelt an einer Auffanglösung von Sparkassen, Landesbanken und den aktuellen NordLB-Eignern. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband will Insidern zufolge am Donnerstag grünes Licht für ein Angebot geben. Der Kapitalbedarf der NordLB liege bei rund 3,6 Milliarden Euro.

Am 31. Jänner kommen die NordLB-Träger zusammen, um über das Angebot der Finanzinvestoren und die Auffanglösung der Sparkassen zu beraten. Eine Richtungsentscheidung dürfte laut Insidern aber erst Anfang Februar fallen. Denn man müsse wohl abwarten, wie sich die Aufsicht äußert, die am 1. Februar die Pläne von Schleweis unter die Lupe nehmen will.

