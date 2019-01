Karate: Buchinger bei Comeback in 68-Kilo-Klasse in 2. Runde out

Paris (APA) - Für die 26-jährige Alisa Buchinger ist das Karate-Comeback in der Klasse bis 68 Kilogramm nicht nach Wunsch verlaufen. Die Salzburgerin schied am Samstag beim Premier-League-Auftakt in Paris nach einem 5:0-Auftaktsieg gegen die Schwedin Lisa Rasmusson in der zweiten Runde gegen die Italienerin Silvia Semeraro mit 1:4 aus. Buchinger hatte zuletzt 18 Monate in der Kategorie bis 61 kg gekämpft.

„Ich hab mich eigentlich voll gut gefühlt, auch die Form passt. Aber irgendwie fehlt mir meiner Meinung nach derzeit einfach das Glück“, sagte Buchinger.

Kategorie-Kollegin und Landsfrau Lora Ziller schied ebenfalls in der zweiten Runde aus. Nach einem Sieg gegen die Russin Ivanna Sajzewa unterlag sie der Niederländerin Ciska van der Voort.