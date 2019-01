21. Opernredoute Graz - 800 Quadratmeter Tanzfläche für 2.500 Gäste

Graz (APA) - Für rund 2.500 Gäste hieß es am Samstagabend in der von zehntausend Blüten geschmückten Oper Graz zum 21. Mal „Alles Walzer“ von Conferencier Christoph Wagner-Trenkwitz. 800 Quadratmeter Tanzfläche warteten auf die Gäste, neben zwei großen Orchestern im Bühnenraum. Rund 1.700 Flaschen Prosecco und Champagner waren eingekühlt, dazu rund 4.000 Flaschen feinster und großteils steirischer Weinsorten.

Wagner-Trenkwitz - sonst Kommentator am Wiener Opernball - hatte ja schon im Vorfeld den Fellner-Helmer-Bau am Opernring schon im Vorfeld als das „schönste Opernhaus von Österreich“ bezeichnet. Nach dem gut zwei Stunden lang zelebrierten Eintreffen der Gäste vor und auf der Freitreppe - heuriges Redoute-Motto „Freude“ - wartete gegen 21.00 Uhr zum Auftakt Haydns getanztes Oratorium „Die Jahreszeiten“ und ein Walzer aus dem ersten Akt von „Schwanensee“, einstudiert von der designierten Leiterin der Tanzcompagnie, Beate Vollack. Die Eröffnungspolonaise von rund hundert jungen Damen und Herren des Eröffnungskomitees drehte sich um Melodien von Robert Stolz, Johann Strauss und Cole Porter.

Dann war es wieder an Wagner-Trenkwitz, der das traditionell „Alles Walzer“ für das Publikum gab. Aufgespielt wurde abwechselnd und bis 5.00 Uhr in der Früh vom Grazer Salonorchester sowie vom langjährigen Lokalmatador Sigi Feigl und seinem Orchester. Gespannt sein durfte man auf die Mitternachtseinlage, die zwar im Detail immer geheim gehalten wird, von der aber ebenso traditionell immer ein wenig durchsickert. Heuer war von einer Darbietung großer Teile des Opernensembles in einem US-deutsch-britischem Crossover die Rede, von Frank ‚n‘ Furter über Modern Talking und Spice Girls - wohliges Redoute-Gruseln zur Geisterstunde, wenn noch weitere fünf Stunden Stimmung angesagt waren.