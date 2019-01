Snowboard: Schöffmann holte in Moskau dritten Saison-Podestplatz

Moskau (APA) - Die Kärntnerin Sabine Schöffmann hat am Samstag ihren dritten Saisonpodestplatz im Snowboard-Weltcup herausgefahren. Die 26-Jährige belegte im Parallelslalom in Moskau Rang zwei. Im Finale musste sich Schöffmann nur um 0,16 Sekunden der Schweizerin Julie Zogg geschlagen geben. Bei den Herren holte der Steirer Arvid Auner mit Platz vier sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis.

Schöffmann war in diesem Winter bereits als Dritte in Cortina und in Bad Gastein auf dem Podest gestanden. Beim letzten Einzelrennen vor den kommende Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Park City war sie zudem erstmals in ihrer Weltcup-Karriere schon in der Qualifikation die Schnellste. „Mit jedem guten Ergebnis wird mein Selbstvertrauen größer“, erklärte Schöffmann. „Dazu habe ich das Gefühl, dass ich derzeit richtig schnelle Schwünge fahren kann.“

Gastein-Siegerin Claudia Riegler landete auf Rang neun, bei den Herren schaffte es Auner erstmals ins Halbfinale. Dort musste sich der 21-Jährige um 0,20 Sekunden dem späteren Sieger Andrej Sobolew aus Russland geschlagen geben. Im kleinen Finale gegen dessen Landsmann Maxim Rogosin fehlten ihm trotz eines schweren Fehlers gar nur 0,02 Sekunden auf seinen ersten Podestplatz. „Es fühlt sich extrem gut an, mit den Besten der Welt mithalten zu können“, sagte Auner.

Sebastian Kislinger erreichte als zweitbester Österreicher Rang neun. Routinier Benjamin Karl, in dieser Saison ebenfalls bereits dreimal auf dem Podest, kam nicht über Rang 14 hinaus. In Moskau steht am Sonntag noch ein Mixed-Teambewerb im Parallelslalom auf dem Programm. Am Montag folgt dann die ÖSV-Nominierung für die WM in den USA.