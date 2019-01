Ski Cross: Ergebnisse Ski-Cross-Weltcup Blue Mountain - Rohrweck 3.

Blue Mountain (APA) - Ergebnisse Ski-Cross-Weltcup in Blue Mountain in Kanada vom Samstag:

Herren: 1. Brady Leman (CAN) - 2. Bastien Midol (FRA) - 3. Johannes Rohrweck (AUT) - 4. Marc Bischofberger (SUI). Weiter: 12. Robert Winkler - 14. Johannes Aujesky (jeweils im Viertelfinale out) - 17. Daniel Traxler - 27. Adam Kappacher - 29. Sandro Siebenhofer (alle AUT/alle im Achtelfinale out)

Weltcupstand (nach 6 von 11. Rennen): 1. Midol 415 Punkte - 2. Jean Frederic Chapuis (FRA) 254 - 3. Alex Fiva (SUI) 243. Weiter: 5. Traxler 186 - 9. Rohrweck 157 - 11. Aujesky 148 - 14. Kappacher 114 - 19. Winkler 104 - 26. Siebenhofer 57 - 30. Christoph Wahrstötter 45 - 38. Bernhard Graf ( beide AUT) 18

Damen: 1. Fanny Smith (SUI) - 2. Marielle Thompson (CAN) - 3. Alizee Baron (FRA) - 4. Brittany Phelan (CAN). Weiter: 7. Andrea Limbacher (AUT)

Weltcupstand (6/11): 1. Smith 505 - 2. Thompson 400 - 3. Sandra Näslund (SWE) 350. Weiter: 7. Limbacher 201

Nächste Weltcup-Station am 16. Februar in Feldberg (GER).