Snowboarder aus Deutschland stürzte in Vorarlberg 25 Meter ab

Riezlern (APA) - Über eine Geländekante ist am Samstag zu Mittag ein Snowboarder aus Deutschland im Skigebiet Kanzelwand in freiem Gelände abgestürzt. Er musste mit einem Tau von der Crew eines Notarzthubschraubers geborgen werden und wurde dann mit Verletzungen ins Krankenhaus Immenstadt im benachbarten Deutschland geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der 26-Jährige war vom Grundkopf in Richtung Gehrenspitze unterwegs. Er übersah die Geländekante und stürzte rund 25 Meter durch steiles, felsiges Gebiet ab. Danach rutschte er noch weitere 25 Meter mitsamt Schnee talwärts. Sein ebenfalls 26-jähriger Begleiter konnte rechtzeitig vor der Geländekante stehenbleiben.