Berlusconi feierte 25. Jahrestag der Forza Italia-Gründung

Rom (APA) - Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi, der bei den EU-Parlamentswahlen im Mai erneut kandidieren will, hat am Samstag das 25. Gründungsjubiläum seiner rechtskonservativen Partei Forza Italia gefeiert. Bei einer Ansprache in der Abruzzen-Hauptstadt L ?Aquila sagte der 82-Jährige, er wünsche sich jeden Tag den Sturz der populistischen Regierung aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung.

Berlusconi sparte nicht mit Kritik an der Fünf Sterne-Bewegung. Diese sei gefährlicher als die „Kommunisten“. „Die Fünf Sterne-Bewegung hat dieselben Ideen wie die Kommunistische Partei, gegen die ich 1994 in die Politik eingestiegen bin. Sie hat jedoch keinerlei Erfahrung und Kompetenz in Sachen öffentlicher Verwaltung“, argumentierte Berlusconi.

Der Mailänder Großunternehmer kritisierte vor allem die von der Fünf Sterne-Bewegung vorangetriebene Einführung einer Mindestsicherung ab April. Statt eines Grundeinkommens sollte die Regierung die Unternehmen und den Konsum fördern.

Der TV-Zar rief die Italiener auf, bei den EU-Parlamentswahlen für seine Forza Italia zu stimmen, die die Werte der westlichen Demokratie vertrete. Die Forza Italia sei fest in der Europäischen Volkspartei (EVP) verankert. Berlusconis Partei ist auf Talfahrt und schwächelt derzeit in den Umfragen. Bei der Parlamentswahl im März 2018 kam die Partei nur auf 14 Prozent, in den neuesten Umfragen liegt sie bei durchschnittlich 7,8 Prozent. Sie verliert an Stimmen zugunsten der Lega um Innenminister Matteo Salvini, die laut jüngsten Umfragen auf einem Rekordhoch von 33 Prozent segelt.

Forza Italia und Lega hatten im Rahmen einer Mitte-rechts-Allianz gemeinsam an den Parlamentswahlen teilgenommen. Die Lega ist jedoch eine Regierungskoalition mit der populistischen Fünf Sterne-Bewegung eingegangen. Die Forza Italia ist seitdem in der Opposition und verliert zunehmend an Popularität.