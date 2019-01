Motorsport: Brite Bird gewann Formel-E-Rennen in Santiago de Chile

Santiago de Chile (APA/AFP/sda) - Der Brite Sam Bird hat am Samstag das dritte Saisonrennen der Formel E in Santiago de Chile gewonnen. Der Virgin-Pilot hielt den Angriffen des früheren Formel-1-Piloten Pascal Wehrlein stand und feierte den achten Formel-E-Sieg seiner Karriere. Den aus der Pole Position gestarteten Sebastien Buemi hatte Bird in einen Fehler gehetzt. Der Schweizer prallte bei Rennhälfte in eine Mauer.

Bird setzte sich vor den Deutschen Wehrlein und Daniel Abt durch. Deren Landsmann Maximilian Günther, der auch über einen österreichischen Pass verfügt, kam nicht ins Ziel. Die Führung in der Meisterschaft behauptete der Belgier Jerome d‘Ambrosio, der zuletzt in Marrakesch triumphiert hatte, mit Rang acht einen Punkt vor Bird. Der nächste E-Prix steigt am 16. Februar in Mexiko-Stadt.

Ergebnisse des Formel-E-Laufes in Santiago de Chile vom Samstag (45 Runden plus 1 Runde): 1. Sam Bird (GBR) Virgin 47:02,511 Min. - 2. Pascal Wehrlein (GER) Mahindra +6,489 Sek. - 3. Daniel Abt (GER) Audi Sport Abt +14,529. Ausgeschieden u.a.: Maximilian Günther (GER) Geox Dragon. WM-Wertung (nach 3 von 12 Rennen): 1. Jerome d‘Ambrosio (BEL) Mahindra 44 Pkt. - 2. Bird 43 - 3. Antonio Felix da Costa (POR) BMW 28