Anwalt von Asia Bibi will wieder nach Pakistan zurückkehren

Amsterdam (APA/dpa) - Der Rechtsanwalt der in Pakistan bedrohten Christin Asia Bibi will wieder in seine pakistanische Heimat zurückkehren. Anwalt Saif-ul-Malook habe beschlossen, die Niederlande, in die er sich wegen Todesdrohungen geflüchtet hatte, zu verlassen und heimzureisen. Dies teilte die niederländische Stiftung für verfolgte Christen (HVC) am Samstag in Den Haag mit.

Saif-ul-Malook war im November 2018 in die Niederlande geflohen, nachdem er wegen seines Einsatzes für Asia Bibi Morddrohungen erhalten hatte. Die Katholikin Asia Bibi war 2010 wegen angeblicher Gotteslästerung in Pakistan zum Tode verurteilt worden, wurde aber im Oktober 2018 freigesprochen. Ihre Entlassung aus dem Gefängnis löste massive Proteste radikaler islamistischer Gruppen aus.

Das Außenministerium in Den Haag hatte angeboten, den Anwalt in ein spezielles Programm für im eigenen Land verfolgte Menschenrechtsaktivisten aufzunehmen. Ob dieses Angebot noch einmal erneuert würde, falls der Anwalt erneut in die Niederlande fliehen sollte, ist nach Angaben eines Sprechers unklar. Die Stiftung hat eigenen Angaben zufolge dem Anwalt geraten, in den Niederlanden zu bleiben. „Es war immer sein Wunsch, seine Mandantin selbst verteidigen zu können.“