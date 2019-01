Saudi-Arabien hofft auf 375 Milliarden Euro von Investoren

Riad (APA/Reuters) - Saudi-Arabien will innerhalb von zehn Jahren private Investitionen im Volumen von umgerechnet knapp 375 Milliarden Euro anlocken. Das sagte Energieminister Khalid al-Falih am Samstag mit Blick auf ein Entwicklungsprogramm für die Industrie, welches das Land breiter aufstellen und so unabhängiger von der Ölförderung machen soll.

Am Montag werde das Königreich zahlreiche Projekte vorstellen, zu denen es dann Gespräche geben solle. Gelder sollen von heimischen und ausländischen Investoren kommen.