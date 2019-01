Handball: Schweden mit 34:28-Sieg über Kroatien WM-Fünfter

Herning (APA/dpa) - Der EM-Zweite Schweden hat die Handball-WM auf Rang fünf beendet. Die Skandinavier gewannen das Platzierungsspiel gegen Kroatien am Samstag in Herning mit 34:28 (16:13). Zuvor hatte sich Europameister Spanien mit einem 36:31 (17:18) gegen Ägypten den siebenten Rang und damit einen Platz in einem von drei Olympia-Qualifikationsturnieren gesichert.

Ergebnisse Handball-Männer-WM in Deutschland und Dänemark vom Samstag - Platzierungsspiele in Herning:

Um Platz 5: Schweden - Kroatien 34:28 (16:13)

Um Platz 7: Spanien - Ägypten 36:31 (17:18)