Fußball: Serie-A-Schlager Milan - Napoli endete torlos

Mailand (APA) - Das Samstag-Spitzenspiel in der italienischen Fußball-Meisterschaft zwischen dem Vierten AC Milan und dem Zweiten Napoli hat mit einem 0:0 geendet. Damit kann Spitzenreiter Juventus Turin am Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Lazio Rom den Vorsprung auf die Neapolitaner auf elf Punkte ausbauen. Milan wiederum würde auf Rang fünf abrutschen, sollte AS Roma bei Atalanta gewinnen.