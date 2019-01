Venezuelas Militärattache in Washington erkennt Maduro nicht mehr an

Caracas/Washington (APA/AFP) - Der Militärattache Venezuelas in Washington, Jose Luis Silva, erkennt Nicolas Maduro nach eigenen Angaben nicht mehr als legitimen venezolanischen Staatschef an. Er fordere seine „Brüder“ beim Militär auf, Parlamentspräsident Juan Guaido als Interimsstaatschef zu unterstützen, sagte Silva am Samstag der AFP. Diese Haltung sei „im Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen Venezuelas“.