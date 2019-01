Verbliebene US-Diplomaten dürfen vorerst in Venezuela bleiben

Caracas/Washington (APA/dpa) - Trotz des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zwischen Venezuela und den USA können die verbliebenen US-Diplomaten zunächst in der Botschaft in Caracas bleiben. Die beiden Länder verhandelten nun über die Einrichtung von Interessenvertretungen in den jeweiligen Hauptstädten, die beispielsweise konsularische Dienste anbieten könnten, teilte das venezolanische Außenministerium am Samstag mit.

Sollte innerhalb von 30 Tagen keine Einigung erzielt werden, würden beide Länder die Botschaften befreundeter Staaten benennen, um ihre Interessen künftig zu vertreten, und den Rest der Diplomaten abziehen. Damit war zumindest das Ultimatum an die USA vorerst vom Tisch, bis Sonntag alle Diplomaten aus Venezuela abzuziehen. Der Großteil des Personals hat das Land zwar bereits verlassen, eine Notbesetzung harrt aber weiter in der Botschaft in Caracas aus.

Nachdem die USA im venezolanischen Machtkampf zwischen Regierung und Opposition den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido am Mittwoch umgehend anerkannt hatten, brach Präsident Nicolas Maduro die diplomatischen Beziehungen zu Washington ab und verwies die US-Diplomaten des Landes.