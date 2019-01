Nationalrat startet mit Oppositionsaktionismus ins Jahr 2019

Wien (APA) - Die erste Plenarwoche des heurigen Jahres bringt zwar kaum relevante Gesetzesbeschlüsse, sollte aber trotzdem für hitzige Debatten gut sein. Die SPÖ hat den Ärztemangel als neues Top-Thema auserkoren und widmet dem eine eigene Sondersitzung nächsten Dienstag. Dazu kommt ein von den NEOS avisierter Misstrauensantrag gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

Eigentlich würde das Programm ja bloß eine Sitzung am Mittwoch vorsehen, bei der allenfalls der Pilotversuch für Rechtsabbiegen bei Rot auf merkenswertes Interesse der Bevölkerung stoßen würde. Doch die SPÖ macht von ihrem Recht Gebrauch, eine außertourliche Tagung einzuberufen, die am Dienstag in Szene geht und bei der man sich möglichen Problemen durch eine bevorstehende Pensionswelle bei Medizinern widmen will.

Die NEOS wollen ebenfalls nicht untätig bleiben und haben eine Initiative angekündigt, die Innenminister Kickl aus dem Amt hieven soll. Anlass sind dessen kritische Äußerungen die Menschenrechtskonvention betreffend sowie die Ansage, dass das Recht der Politik zu folgen habe. Erfolgreich wird der angekündigte Misstrauensantrag trotz Unterstützung der anderen Oppositionsparteien kaum sein, da die ÖVP ungeachtet der Distanzierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Koalition mit Sicherheit nur angesichts des aktuellen Aufregers nicht aufs Spiel setzen wird.

Lieber spricht die Volkspartei ohnehin über Gaben an das Volk. „Entlastung für Österreich“ lautet der Titel für die „Aktuelle Stunde“ am Mittwoch, den sich die ÖVP ausgedacht hat und der wohl den bereits eingeleiteten und noch geplanten Steuererleichterungen breiten Raum zur Debatte bietet.

Die NEOS wiederum haben das Privileg, im Europa-Wahlkampf vorzulegen und das Thema für die „Aktuelle Europastunde“ vorzugeben. Recht hochtrabend wird da von der Möglichkeit, angesichts des Brexit „Europa neu zu gründen“, gesprochen. Spitzenkandidatin Claudia Gamon hat da ebenso Gelegenheit zu einem prominenten Auftritt wie die Rivalen der Konkurrenz wie EU-Mandatar Othmar Karas, SPÖ-Klubvize Andreas Schieder oder mit FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky ein weiterer Europaparlamentarier.

Zeitlich den größten Raum der Mittwoch-Sitzung einnehmen werden gleich 22 Rechnungshof-Berichte. Das dabei behandelte Themen-Spektrum ist weit. Es reicht von der 24-Stunden-Betreuung über die Familienbeihilfe bis hin zum Wein-Marketing. Eine gewisse meteorologische Aktualität hat ein an sich älterer Bericht der Prüfer, wonach die Bundesforste zu wenig in die Pflege des Schutzwaldes investieren.

Ein von der Regierung zwar angekündigtes, aber bisher nicht zur Umsetzung gebrachtes Thema wird von der SPÖ auf die Tagesordnung geholt. Dabei geht es um einen Gesetzesantrag, wonach Verfolgte der NS-Diktatur, die das Land verlassen haben, und deren Nachfahren einen Anspruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Ein entsprechender Antrag der Sozialdemokraten wird in so genannter „Erster Lesung“ debattiert und im Anschluss an den zuständigen Ausschuss verwiesen.