Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail 1 - Rechtsabbiegen bei Rot

Wien (APA) - Rechtsabbiegen bei Rot ist der publikumswirksamste Beschluss des Nationalrats in seiner ersten Plenarwoche 2019. Ansonsten werden jede Menge Rechnungshof-Berichte durchgekaut und wird eine Korrektur am Ökostromgesetz vollzogen. Debattiert wird regulär am Mittwoch, tags davor tritt der Nationalrat eher kurz auf Antrag der SPÖ zu einer Sondersitzung zum Thema Ärztemangel zusammen.

MITTWOCH, 30.1.:

1. AKTUELLE STUNDE

Das Thema der „Aktuellen Stunde“ hat die ÖVP ausgewählt und sich „Entlastung für Österreich“ ausgesucht.

2. AKTUELLE EUROPASTUNDE

Für die „Aktuelle Europastunde“ geben die NEOS das Thema vor, das da lautet: „Nach dem Brexit-Debakel: Jetzt ist die Chance, Europa neu zu gründen!“

3. RECHTSABBIEGEN

Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung ermöglicht Pilotversuche zum Thema Rechtsabbiegen bei Rot. Bei der Verwendung von fahrzeugähnlichem Kinderspielzeug auf Gehsteigen und Gehwegen entfällt künftig für Kinder über acht Jahren die Beaufsichtigungspflicht durch eine mindestens 16-jährige Person, bleibt aber bestehen, wenn solche Fahrzeuge elektrisch betrieben werden.

4. AUTO

Eine Novelle zum Kraftfahrgesetz soll dem Betrug durch Mehrfachbelehnungen von Fahrzeugen einen Riegel vorschieben. Die Ausstellung von Duplikaten von Fahrzeug-Genehmigungsdokumenten soll erst nach einer zwingenden Abfrage bei einer dafür vorgesehenen Datenbank möglich sein. Außerdem werden Änderungen von Fahrzeugen, die eine Verschlechterung des Emissionsverhaltens zur Folge haben, ausdrücklich für unzulässig erklärt. Abschalteinrichtungen oder Gegenstände zum Deaktivieren oder Manipulieren von emissionsmindernden Einrichtungen dürfen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Verboten wird auch das Anbieten oder Bewerben der Durchführung solcher Änderungen und von nicht genehmigungsfähigem Chip-Tuning.

5. KRAFTFAHRLINIEN

Ziel einer Änderung des Kraftfahrliniengesetzes ist es, die Beurkundung von Bescheiden für nationale Kraftfahrlinienverkehre zu vereinfachen. Erleichtert werden soll auch das Haltestellenverfahren, da bisher nach jedem Wechsel eines Betreibers einer Kraftfahrlinie ein solches Verfahren erneut durchzuführen ist.

6. BRENNER

Mit einem ÖVP-FPÖ-Entschließungsantrag wird der Verkehrsminister ersucht, mit dem bayerischen Ministerpräsidenten in konstruktive Gespräche zu treten, damit der Bau des Nordzulaufs für den „Brenner-Basistunnel“ sichergestellt wird.“