Nationalrat: Die Plenarwoche 2 - Ökostrom-Novelle

Wien (APA) - 7. VKI

Ein Entschließungsantrag der Koalition bittet die Sozialministerin, in einem Plan die Ziele und Grundlagen für eine Neugestaltung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) entsprechend dem Regierungsprogramm vorzulegen.

8. KRAFT-WÄRME-KOPPELUNG

Eine Ökostrom-Novelle hat zum Ziel, den Fortbestand von Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen auf Basis von Biomasse sicherzustellen. Konkret soll die neue Regelung Betreibern von Biomasse-Anlagen ermöglichen, einen neuen Antrag zu stellen, wenn ihr Einspeisetarif in den Jahren 2017 bis 2019 ausläuft. Wie der Beschluss letztlich aussieht, stand bis zuletzt noch nicht fest, da die Koalition noch um Stimmen für die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit mit der Opposition verhandelt.

9. PETITIONEN

Ein breites Themenspektrum deckt der Sammelbericht zu Petitionen und Bürgerinitiativen ab. So wird etwa für Graz gefordert, die Straßenbahnen aus dem Eisenbahngesetz herauszunehmen und eigene Regelungen zu finden. Aber auch bundesweit relevante Themen werden behandelt wie eine Bürgerinitiative zur Kürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Die Bundesregierung wird auch aufgefordert, ehest möglich alle notwendigen Schritte einzuleiten, um die Möglichkeit, Integrationsklassen an Sonderschulen zu führen, in das Regelschulwesen zu überführen. Angestrebt wird ferner eine Gesetzesänderung im Hinblick auf Organtourismus, um den Organhandel mit China zu unterbinden.

10. RH-Bericht - 24-STUNDEN-BETREUUNG

Die ersten zwei von 22 zum Aufruf kommenden Rechnungshof-Berichten drehen sich um 24-Stunden-Betreuung und S. Ein im Vorjahr publizierter Report zur Pflege daheim empfiehlt, das bestehende Qualitätssicherungssystem bei der 24-Stunden-Betreuung auszuweiten und - unabhängig von der Qualifikation der Betreuungskraft - Hausbesuche durch diplomierte Fachkräfte durchzuführen. Darüber hinaus stellten die Prüfer Mängel bei der Ausbildung und den Sprachkenntnissen der Betreuungskräfte fest. Weitere Problemfelder sind laut Rechnungshof die intransparente Preisgestaltung der Vermittlungskosten bzw. Kosten für die Betreuungskräfte, die Nichterbringung von zugesagten Leistungen, ein häufiger Wechsel von Betreuungskräften, Knebelungsverträge und unzulässige Regelungen bei der Kündigung des Vertrags.

Eine in den Jahren 2015 und 2016 vom Rechnungshof durchgeführte Prüfung beim Arbeitsmarktservice hatte eine abnehmende Effektivität der Maßnahmen kritisiert. Empfohlen wurde besseres Controlling, Leistungsüberprüfung und Steuerung sowie eine neue Struktur.

~ WEB http://www.konsument.at

http://www.ams.at ~ APA035 2019-01-27/07:00