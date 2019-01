Nationalrat: Die Plenarwoche 3 - RH-Berichte

Wien (APA) - 11. RH-Berichte- GESUNDHEIT

Zusammengefasst werden mehrere Berichte aus dem Bereich Gesundheit.

Die wichtigsten davon:

Die Qualitätssicherung bei niedergelassenen Medizinern missfällt dem Rechnungshof. Bemängelt wird in einem Bericht etwa, dass Patienten keine Möglichkeit haben, sich anhand bundesweit einheitlicher Kriterien über die Behandlungsqualität zu informieren. Auch dass die Wahrscheinlichkeit für Mediziner, überprüft zu werden, eher gering ist, wird als Makel gesehen. Ohnehin wird diese Überprüfung von einer Tochterfirma der Ärztekammer durchgeführt und ist daher seit vielen Jahren umstritten.

Hohe Kosten der Zahnmedizin stellen die Prüfer in einem weiteren Rechnungshof-Bericht fest. Mehr als die Hälfte der Leistungen im Land muss aus eigener Tasche bezahlt werden, insgesamt fast eine Mrd. Euro. Nicht eingerechnet ist hier, was ohne Rechnung beglichen wurde oder ins benachbarte Ausland floss.

Ein weiterer Bericht bemängelt, dass die Wartezeiten auf strahlentherapeutische Behandlungen in Niederösterreich zu lange sind. Die Vorgaben des Strukturplans Gesundheit werden demnach bei weitem nicht eingehalten.

12. RH-Berichte - FINANZEN

Aufsehen hat ein Rechnungshofbericht zur Familienbeihilfe ausgelöst. Die Zahl der im Ausland lebenden Kinder, für die Österreich Familienbeihilfe bezahlt, hat sich nämlich in den vergangenen 15 Jahren fast verhundertfacht. 2002 wurde für 1.500 im Ausland lebende Kinder Familienbeihilfe bezogen, 2016 waren es schon 130.000. Missbrauch könnte dabei durch strengere Kontrollen unterbunden werden, die der RH in seinem Bericht vermisst. Es werde in Standardfällen bis zum 18. Geburtstag des Kindes nicht kontrolliert, ob die Ansprüche weiterhin bestehen. Damit war es möglich, dass die Finanzämter Familienbeihilfen ungerechtfertigt für einen langen Zeitraum ausbezahlen.

Ein vernichtendes Zeugnis stellt der Rechnungshof dem Bund in Sachen Fonds und Stiftungen aus. Agiert werde „konzeptlos“, die Errichtung von Fonds bzw. Stiftungen sei oft eine politische Entscheidung gewesen, ohne Kosten und Nutzen abzuwägen. Weiters fehlen dem RH bei Neugründungen realistische Vorstellungen über die künftige Finanzierung der Einrichtungen. Auch mangelnde Transparenz wird kritisiert.

Das Finanzministerium hat laut Rechnungshof jahrelang bessere Kontrollen zu „Cum-Ex“-Geschäften - Steuertricksereien mit ungerechtfertigten Rückerstattungen von Kapitalertragssteuern auf Dividenden - verabsäumt, bei denen womöglich zu Unrecht Steuerrückzahlungen kassiert wurden. Die seit spätestens 2007 als unzureichend erkannte Personalausstattung des zuständigen Finanzamts sei über Jahre hinweg nicht verbessert worden, Lösungsvorschläge seien nicht umgesetzt worden. Festgestellt wurde, dass bei den „Cum-Ex-Geschäften“ für die Republik Österreich tatsächlich ein Schaden entstanden war. Am Beispiel einer ausgewählten heimischen Aktiengesellschaft habe dieser für das Dividendenausschüttungsjahr 2012 zumindest 1,78 Mio. Euro betragen. Anhand von Vergleichsrechnungen zu zwei heimischen Aktiengesellschaften stellte der RH nach eigenen Angaben außerdem fest, dass von 2010 bis 2012 ein weiterer Schaden in Höhe von 5,92 Mio. Euro entstanden sein soll.

Zufrieden war der Rechnungshof mit einer Rückholaktion eines Großteils der österreichischen Goldbestände. Die vom RH empfohlene Evaluierung der Gründe, warum das Asset Management hinter den Vorgaben zurücklag, war hingegen für die Prüfer mangelhaft. Das Asset Management ist für die Veranlagung der Pensionsreserve der Nationalbank und des Jubiläumsfonds verantwortlich und lag laut RH in elf von 21 Segmenten hinter den Vorgaben zurück. Allerdings habe die Nationalbank auf die negative Entwicklung reagiert und einen Teil der betroffenen Veranlagungssegmente verkauft bzw. Mandate gekündigt und das Vergabesystem angepasst

Ein Bericht über Finanzzuweisungen hatte die Zuweisungen zum Ausgleich der unterschiedlichen finanziellen Ausstattung der Gemeinden in den Ländern Salzburg, Steiermark und Tirol zum Inhalt. Der Rechnungshof beanstandete die Regelungen als zu komplex und fehleranfällig und empfahl eine grundsätzliche Neuausrichtung und Vereinfachung des Finanzkraftausgleichs sowie mehr Transparenz.

Was die Qualitätssicherung der Gemeindehaushaltsdaten betrifft, mahnte der Rechnungshof in einem Bericht einheitliche Vorgaben ein und unterstrich die Notwendigkeit einer Verbesserung der durchgeführten Prüfungen und der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung.