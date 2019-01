Basketball: Kurzeinsatz für Pöltl bei Auswärtssieg San Antonios

New Orleans (Louisiana) (APA) - Nur einen Kurzeinsatz hat es am Samstag (Ortszeit) für Jakob Pöltl in der National Basketball Association (NBA) gegeben. Der Wiener war beim 126:114 der San Antonio Spurs bei den New Orleans Pelicans 5:44 Minuten dabei. Er bilanzierte mit drei Punkten und je einem Rebound sowie Assist. Die Golden State Warriors setzten sich indes auch in Boston durch und feierten den zehnten Sieg in Serie.

San Antonio kam ohne DeMar DeRozan und Davis Bertans zum 28. Erfolg im 50. Saisonspiel, der gleichzeitig der zehnte auswärts war. Die Texaner wurden von LaMarcus Aldridge (28 Punkte, zwölf Rebounds) und Rudy Gay (22 Punkte, elf Rebounds) angeführt. Bereits am (heutigen) Sonntag empfangen sie im ersten von vier Heimspielen in Serie bis kommenden Samstag die Washington Wizards. Vom 4. bis zum 25. Februar folgen dann nicht weniger als acht Begegnungen hintereinander in der Fremde. Grund: Das heimische AT&T Center steht wegen der traditionellen San Antonio Stock Show & Rodeo (7. bis 24. Februar) nicht zur Verfügung.

Die Golden State Warriors gewannen ein bis zum Schluss spannendes Duell mit den Boston Celtics auswärts 115:111. Topscorer des amtierenden NBA-Champions aus Oakland beim inzwischen zehnten Erfolg hintereinander waren Kevin Durant (33) und Stephen Curry (24). Beim Rekordmeister stach Kyrie Irving (32 Punkte, zehn Assists) heraus. Beide Teams waren in Bestbesetzung zu dem Ost-West-Schlager angetreten.

Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit 32 Punkten, 18 Rebounds und zehn Assists zu einem 126:110 gegen die Philadelphia 76ers. Der serbische Center schrieb zum siebenten Mal im Spieljahr dreifach zweistellig an.

Samstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit drei Punkten und je einem Rebound sowie Assist in 5:44 Minuten) 114:126, Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 106:103, Boston Celtics - Golden State Warriors 111:115, Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 126:110, Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 120:111.