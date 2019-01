Junge Kärntnerin blieb nach Kollision auf Skipiste bewusstlos liegen

Hermagor (APA) - Eine 22-jährige Kärntnerin ist am Samstag im Skigebiet Naßfeld im Bezirk Hermagor von einem 29-jährigen Skifahrer gerammt und zu Boden gestoßen worden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und blieb bewusstlos liegen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber Airmed 1 ins BKH nach Lienz geflogen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Die Frau aus Kirchbach im Bezirk Hermagor war gemeinsam mit ihrem Bruder am Naßfeld zum Skifahren, als beide am Beginn der Trogkofelabfahrt hinter einer Geländekuppe am Pistenrand kurz anhielten. Da näherte sich der 29-jährige Skifahrer aus Slowenien, der vor der Kuppe noch abzuschwingen versuchte. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Kärntnerin erlitt eine Gehirnerschütterung und einen Beinbruch. Der Mann blieb unverletzt, wie die Polizeiinspektion Hermagor mitteilte.