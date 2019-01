Gegen Betonmauer und Baum geprallt: Vorarlberger schwer verletzt

Hohenems (APA) - Bei einem Verkehrsunfall in Hohenems (Bezirk Dornbirn) ist in der Nacht auf Sonntag ein 24-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Hohenemser wollte mit seinem Pkw eine Fahrzeugkolonne überholen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Betonmauer und einen Baum. Er wurde mithilfe einer Bergeschere aus dem Wagen befreit.

Der 24-jährige fuhr Polizeiangaben zufolge gegen 23.00 Uhr von Dornbirn kommend in Richtung Hohenems. Auf Höhe der Ortsgrenze setzte er zum Überholen an. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet auf den Grünstreifen links neben der Fahrbahn. Dort fuhr er zunächst einen Baum um, anschließend schlitterte er gegen eine Betonmauer. Von dieser prallte das Auto ab und wurde gegen einen weiteren Baum geschleudert. Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle brachte die Rettung den Schwerverletzten in das Landeskrankenhaus Feldkirch.