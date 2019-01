Baumstumpf durchschlug Windschutzscheibe: Frau in Tirol verletzt

Jerzens (APA) - Eine 40 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Samstagnachmittag in Jerzens im Pitztal (Bezirk Imst) auf einer schneeglatten Fahrbahn mit ihrem Auto überschlagen und dabei verletzt. Der Pkw rutschte über eine Böschung, blieb aber an einem Baumstumpf hängen, der die Windschutzscheibe durchschlug und die 40-Jährige einklemmte.

Die Frau kam Polizeiangaben zufolge vermutlich auf einer eisigen Stelle in einer leichten Linkskurve mit ihrem Pkw ins Schleudern und rutschte über den rechten Fahrbahnrand. Der Wagen überschlug sich und stürzte über eine Böschung. Der Sturz wurde von einem etwa einen Meter hohen Baumstumpf aufgehalten, der auf der Fahrerseite die Windschutzscheibe durchbrach und die 40-Jährige im Fahrzeug einklemmte.

Vorbeifahrende Autofahrer setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die Verletzte wurde von den Feuerwehren Jerzens und Zaunhof aus dem Wrack geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.