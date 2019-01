Skispringen: Weltcup-Ergebnisse Sapporo II - Kraft siegte erneut

Sapporo (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Sonntag in Sapporo:

~ 1. Stefan Kraft (AUT) 248,2 Punkte (135,0/128,5 m) 2. Timi Zajc (SLO) 238,4 (138,5/125,0) 3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 236,6 (124,5/129,5) 4. Piotr Zyla (POL) 236,1 (139,5/127,0) . Halvor Egner Granerud (NOR) 236,1 (131,0/129,0) 6. Kamil Stoch (POL) 232,3 (126,5/131,5) 7. Noriaki Kasai (JPN) 229,9 (131,5/127,5) 8. Stephan Leyhe (GER) 228,6 (133,5/126,5) 9. Robert Johansson (NOR) 227,5 (130,5/125,0) 10. Johann Andre Forfang (NOR) 226,1 (125,5/128,0) 11. Anze Lanisek (SLO) 224,6 (131,5/124,0) 12. Dawid Kubacki (POL) 221,5 (127,5/130,5) 13. Domen Prevc (SLO) 220,4 (127,5/128,5) 14. Roman Koudelka (CZE) 220,1 (129,0/123,0) 15. Jan Hörl (AUT) 216,9 (117,0/136,5) 16. Markus Eisenbichler (GER) 213,9 (128,5/122,0) 17. Andreas Wellinger (GER) 212,5 (121,5/134,0) 18. Daniel Huber (AUT) 212,2 (132,0/120,0) 19. Manuel Fettner (AUT) 211,4 (127,0/117,5) 20. Naoki Nakamura (JPN) 207,2 (122,5/125,5) 21. Maciej Kot (POL) 200,4 (125,0/119,5) 22. Junshiro Kobayashi (JPN) 200,0 (125,5/118,0) 23. Keiichi Sato (JPN) 199,8 (126,0/120,0) 24. Anze Semenic (SLO) 198,6 (121,5/124,0) 25. Stefan Hula (POL) 193,9 (124,0/118,0) 26. Daiki Ito (JPN) 189,0 (121,5/118,0) 27. Killian Peier (SUI) 181,7 (121,0/115,0) 28. Yukiya Sato (JPN) 179,6 (118,0/110,0) 29. Tilen Bartol (SLO) 178,4 (121,0/113,0) 30. Jakub Wolny (POL) 175,5 (119,0/110,5)

Weiter: 31. Clemens Aigner (AUT) 93,6 (119,0) 41. Clemens Leitner (AUT) 77,1 (108,5) 45. Markus Schiffner (AUT) 67,1 (107,0) ~