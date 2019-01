Mit Snowboard in Vorarlberg 25 Meter abgestürzt: 26-Jähriger verletzt

Riezlern (APA) - Ein 26-jähriger Snowboardfahrer ist am Samstag im freien Gelände in der Nähe des Skigebiets Kanzelwand im Gemeindegebiet von Riezlern im Kleinwalsertal verletzt worden. Der Deutsche hatte eine Geländekante übersehen und stürzte etwa 25 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1 in das Krankenhaus Immenstadt (Bayern) geflogen, teilte die Polizei mit.

Der 26-Jährige fuhr gegen 12.00 Uhr vom Grundkopf in Richtung Gehrenspitze, als der Unfall passierte. Sein ebenfalls 26-jähriger Begleiter konnte noch rechtzeitig vor der Geländekante bremsen. Nach dem Absturz rutschte der Verletzte noch einmal etwa 25 Meter auf Schnee talwärts. Er wurde mittels Tau geborgen.