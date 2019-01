FDP zu Europaparteitag in Berlin zusammengekommen

Berlin (APA/AFP/dpa/Reuters) - Die FDP ist am Sonntag in Berlin zu ihrem Europaparteitag zusammengekommen. Die Delegierten wollen die derzeitige Generalsekretärin Nicola Beer zur Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai küren. Auf der Tagesordnung steht zudem der Beschluss des Europawahlprogramms, in dem die Partei eine Reform der Europäischen Union und die Einberufung eines Verfassungskonvents fordert.

Als Ziel für die Europawahl hat Parteichef Christian Lindner ausgegeben, das Ergebnis von 2014 auf etwa zehn Prozent zu verdreifachen. Beer hat angekündigt, sich auf dem Parteitag abermals zu dem Vorwurf zu äußern, mit dem nationalkonservativen ungarischen Regierungschef Viktor Orban zu sympathisieren. Die 49-Jährige weist dies zurück.

Im Europawahlkampf macht die designierte Spitzenkandidatin der FDP sich für mehr Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union stark. „Wir brauchen Mut zu Reformen“, sagte Beer der Deutschen Presse-Agentur. „Ein Beispiel nur: mehr Mehrheitsentscheidungen sind einfach nötig, bis hin zur Außenpolitik.“

Derzeit müssen die EU-Staaten in der Außen- und Sicherheitspolitik einstimmig entscheiden. Damit kann ein einzelnes Land etwa Sanktionen gegen Staaten außerhalb der EU verhindern. Die Forderung nach mehr Mehrheitsentscheidungen in diesem Bereich findet sich auch im Entwurf des Wahlprogramms, das die FDP bei ihrem Parteitag beschließen will. „Dies steigert die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und reduziert die Möglichkeiten zur Blockade durch einzelne Mitgliedsstaaten“, heißt es dort. Eine qualifizierte Mehrheit erfordert bei aktuell 28 EU-Staaten die Zustimmung von mindestens 16 Ländern mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung.

In der Auseinandersetzung mit politischer Konkurrenz vom linken und rechten Rand will die FDP laut Beer vor allem Nichtwähler für sich gewinnen. Die EU müsse bei drängenden großen Fragen schneller handeln, dafür aber weniger mit Bürokratie in den Alltag der Menschen eingreifen. „Wir wollen mit Sachlichkeit und Vernunft mit unseren Vorstellungen durchdringen“, sagte sie.

„Ob wir Wähler, die populistische Parteien wählen, damit aus ihrer Wut holen können, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es gelingt uns, viele Nichtwähler davon zu überzeugen, diesmal am 26. Mai doch zu wählen“, erklärte Beer. Eine hohe Wahlbeteiligung treffe zuerst die Populisten.

Bei der Europawahl 2014 ging nicht einmal jeder Zweite in Deutschland wählen (48,1 Prozent), bei der Bundestagswahl 2017 waren es immerhin mehr als drei Viertel (76,2 Prozent). Die AfD, die einen EU-Austritt Deutschlands befürwortet, falls die EU sich nicht in absehbarer Zeit radikal reformiert, lag in einer Umfrage zur Europawahl Mitte Jänner bei 10 Prozent - allerdings bei sinkender Tendenz im Vergleich zu den Vormonaten.

Den künftigen Umgang mit EU-Kritikern im EU-Parlament wolle sie „sachlich und fair“ gestalten, sagte Beer. „Wir setzen auf die Kraft der Argumente und nicht auf Gebrüll.“ Die Erfahrungen mit der AfD zeigten allerdings: „Inhaltlich kommt da im Bundestag kaum etwas. Das wird im Europäischen Parlament wahrscheinlich genauso sein.“ Das wolle ihre Partei mit „besseren, konkreteren und vor allem mit umsetzbaren Vorschlägen“ entlarven.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für „Bild am Sonntag“ erhebt, legen die SPD und die FDP einen Punkt zu - auf 16 beziehungsweise neun Prozent. Die Union ist in der Wählergunst wieder unter die 30-Prozent-Marke gefallen. CDU/CSU verlieren einen Punkt auf 29 Prozent. Die Grünen gewinnen einen Punkt hinzu auf 19 Prozent. Die Linke bleibt bei neun Prozent, die AfD liegt unverändert bei 14 Prozent.