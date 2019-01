Eishockey: Metropolitan Division mit Crosby gewann NHL-All-Star-Game

San Jose (Kalifornien) (APA) - Die Eishockey-Stars der Metropolitan Division haben am Samstag das All-Star-Game der National Hockey League (NHL) in San Jose gewonnen. Im Endspiel des Klein-Turniers aller vier Divisions setzten sich Superstar Sidney Crosby und Co. gegen die besten Spieler der Central Division mit 10:5 durch. Im Halbfinale wurden die Topakteure der Atlantic Division mit 7:4 in die Schranken gewiesen.

Pittsburgh-Kapitän Crosby glänzte wie auch Mathew Barzal von den New York Islanders im Finale mit zwei Toren und drei Assists. Crosby wurde im Anschluss als wertvollster Spieler (MVP) der 64. Auflage des Events gewählt. Österreichs NHL-Profis Thomas Vanek (Detroit Red Wings), Michael Grabner (Arizona Coyotes) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers) waren nicht nominiert.

Gespielt wurde in der Heimspielstätte der San Jose Sharks im Format 3-gegen-3 (plus Goalie), wie es während der Regular Season in der Verlängerung üblich ist. Eine Partie dauerte zweimal 10 Minuten.