Radsport: Italiener Viviani Sprintsieger des Great Ocean Race

Geelong (APA) - Der italienische Radprofi Elia Viviani (Deceuninck Quick-Step) hat am Sonntag in Geelong (Australien) das Great Ocean Race (WorldTour/146 km) im Sprint für sich entschieden. Er setzte sich vor dem Australier Caleb Ewan und Daryl Impey (Südafrika), zuletzt Gewinner der Tour Down Under, durch. Der Kärntner Marco Haller (Katjuscha) landete an der 39. Stelle (+27 Sekunden).