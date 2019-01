Venezuela - Italien will sich an EU-Linie halten

Caracas/Rom (APA) - In der Frage einer möglichen Anerkennung von Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido als Interimspräsident hält sich die italienische Regierung an die Linie der EU-Kommission. „Wir erkennen uns voll in der gemeinsamen Erklärung der EU-Mitgliedsstaaten, an deren Verfassung wir uns beteiligt haben“, so der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi laut Medienangaben.

„Wir fordern eine nationale Versöhnung und konstruktive Initiativen, die gravierende und negative Entwicklungen abwenden können, den Respekt der Menschenrechte und eine rasche Rückkehr zur demokratischen Legalität dank freien und transparenten Wahlen in Venezuela“, so der italienische Außenminister in einer Stellungnahme am Samstagabend. Italien sei dem venezolanischen Volk nahe.

Auch der italienische Premier Giuseppe Conte äußerte die Hoffnung, dass es bald zu demokratischen Wahlen in Venezuela komme. „Italien steht an der Seite des venezolanischen Volks, für das es sich bessere politische, soziale und wirtschaftliche Bedingungen erhofft“, schrieb Conte auf Facebook. Laut dem Premier solle es kein Eingreifen anderer Länder in Venezuela geben.

In Sachen Venezuela ist es zwischen den Koalitionspartnern Lega und Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) zu Differenzen gekommen. Der M5S-Spitzenpolitiker Alessandro Di Battista sprach sich gegen eine Anerkennung von Guaido aus und warnte davor, dass Venezuela zum „Libyen Südamerikas“ werden könnte. Sollte Italien das Ultimatum an Maduro unterschreiben, wäre das „eine riesengroße Sauerei“, schrieb er auf Facebook. Es gehe nicht darum, Maduro zu verteidigen, sondern eine weitere Eskalation der bereits Jahre andauernden Gewalt im Land zu vermeiden.

Di Battistas Worte lösten Ärger in der verbündeten Lega aus. Der rechtsgerichtete Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini sagte, Maduro unterdrücke sein Volk durch Gewalt und Hunger. Zudem litten zahlreiche in Venezuela lebende Italiener unter dessen Regime. Oppositionskräfte forderten M5S-Vorsitzenden Luigi Di Maio auf, die Position seiner Bewegung bezüglich der Krise Venezuelas zu klären.