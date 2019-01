Alkolenker verursachte Unfall auf A23 in Wien - Frau verletzt

Wien (APA) - Ein 45-jähriger alkoholisierter Lenker hat am Samstagabend auf der Südosttangente (A23) im Eurogate-Tunnel in Wien-Landstraße einen Unfall verursacht, bei dem eine 28-jährige Fahrzeuglenkerin verletzt wurde. Zuvor hatte der Mann das auf dem linken Fahrstreifen fahrende Auto einer 46-Jährigen überholen wollen, touchierte es aber und fuhr gegen die Tunnelwand.

Von dort aus wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Pkw der 28-Jährigen. Die Frau wurde verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei dem Mann wurden 1,52 Promille Alkohol im Blut festgestellt. An der Tunnelwand entstand eine knapp 50 Meter lange Schleifspur. Der Tunnel war in der Zeit von 22.40 Uhr bis kurz nach Mitternacht für den Verkehr gesperrt.