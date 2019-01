Tennis: Djokovic überholte in Major-Siegerliste Sampras

Melbourne (APA) - Novak Djokovic hat am Sonntag mit seinem dritten Major-Sieg en suite auch Allzeit-Größe Pete Sampras überholt. Es war sein 15. Major-Titel bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier. Damit holte der 31-jährige Serbe in der ewigen Bestenliste auch gegenüber Roger Federer (20 Titel) und Rafael Nadal (17) auf.

~ Ewige Herren-Bestenliste bei Majors: 20 Roger Federer (SUI)*: Australian Open (6), French Open (1), Wimbledon (8), US Open (5) 17 Rafael Nadal (ESP)*: Australian Open (1), French Open (11), Wimbledon (2), US Open (3) 15 Novak Djokovic (SRB)*: Australian Open (7), French Open (1), Wimbledon (4), US Open (3) 14 Pete Sampras (USA): Australian Open (2), Wimbledon (7),US Open (5) 12 Roy Emerson (AUS): Australian Open (6), French Open (2), Wimbledon (2), US Open (2) 11 Rod Laver (AUS): Australian Open (3), French Open (2), Wimbledon (4), US Open (2) 11 Björn Borg (SWE): French Open (6), Wimbledon (5) 10 Bill Tilden (USA): Wimbledon (3), US Open (7) 8 u.a. Andre Agassi (USA), Henri Cochet (FRA), Jimmy Connors (USA), Ivan Lendl (CZE/USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS) 1 u.a. Thomas Muster (AUT): French Open (1)

* = Spieler noch aktiv

Die Grand-Slam-Titel von Novak Djokovic (15): Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019) French Open (2016) Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018) US Open (2011, 2015, 2018) ~