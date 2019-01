Neues Kloster in Sri Lanka mit Hilfe aus Niederösterreich eingeweiht

Wien/Colombo (APA) - Der Abtpräses der Österreichischen Zisterzienserkongregation, Abt Maximilian Heim, und der sri-lankische Kardinal Malcom Ranjith haben laut Kathpress in der Erzdiözese Colombo am Wochenende ein neu gebautes Zisterzienserkloster eingeweiht.

Das Kloster „Stella Maris“ ist mit finanzieller Hilfe der niederösterreichischen Abtei Heiligenkreuz und von Spendern errichtet worden, berichtete das Wienerwaldstift am Sonntag in einer Pressemitteilung. In Heiligenkreuz rechnet man damit, dass das neue Kloster zum derzeitigen „Boom“ der katholischen Kirche in Asien beitragen wird. Es befindet sich nahe der Hauptstadt Colombo, nur wenige Kilometer von der Küste entfernt und in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Wallfahrtskirche.