Mehr als hundert Festnahmen bei Oppositions-Protesten in Kamerun

Yaounde (APA/AFP) - Bei Protesten der Opposition nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Kamerun sind am Wochenende mehr als hundert Demonstranten festgenommen worden. Kommunikationsminister Rene Emmanuel Sadi erklärte am Samstag, bei ungenehmigten Demonstrationen in Jaunde, Bafoussam und Mbouda hätten Sicherheitskräfte insgesamt 117 Menschen festgesetzt.

In der Hauptstadt des westafrikanischen Landes, Jaunde, und in der Wirtschaftsmetropole Douala war ein starkes Sicherheitsaufgebot auf den Straßen. Nach Angaben von Aktivisten wurden die Demonstranten in der Hauptstadt mit Tränengas auseinandergetrieben. Der Sicherheitsminister sprach von sechs Verletzten.

Der 85-jährige Präsident Paul Biya hatte sich Anfang Oktober für eine siebente Amtszeit bestätigen lassen. Die Oppositionspartei Bewegung für die Wiedergeburt Kameruns (MRC) des unterlegenen Kandidaten Maurice Kamto erkannte die Wahl des seit 36 Jahren herrschenden Staatschefs unter Verweis auf Wahlbetrug nicht an und hält seither regelmäßig ungenehmigte Proteste ab. In dem mehrheitlich frankofonen Vielvölkerstaat gibt es zudem eine erstarkende Unabhängigkeitsbewegung der englischsprachigen Minderheit.

Unterdessen drangen am Wochenende rund 50 Demonstranten in die Botschaft Kameruns in Frankreich ein und übertrugen von dort live via Facebook Videos davon, wie sie unter anderem Porträts von Staatschef Biya zerstörten. Nach zwei Stunden vertrieb die Pariser Polizei die Demonstranten, die anschließend vor dem Gebäude weiter protestierten.

Auch die Botschaft der Republik Kamerun in Berlin-Westend ist in der Nacht auf Sonntag besetzt worden. „Etwa zehn Personen drangen in das Gebäude ein und stellten politische Forderungen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Dabei kam es auch zu Beschädigungen in dem Gebäude.