Russland erinnerte mit Militärparade an Ende der Leningrad-Belagerung

St. Petersburg (APA/AFP/dpa) - Mit einer großen Militärparade in St. Petersburg hat Russland an das Ende der Belagerung des damaligen Leningrad durch die deutsche Wehrmacht erinnert. Zum 75. Jahrestag der Befreiung marschierten am Sonntag mehr als 2.500 Soldaten in modernen und historischen Uniformen auf, begleitet von Panzern und Raketenabwehrsystemen. Auch das moderne Luftabwehrsystem S-400 sei gezeigt worden, hieß es.

Die Wehrmacht hatte Leningrad zwischen 1941 und 1944 insgesamt 872 Tage lang belagert. Mehr als 800.000 Bewohner starben durch Hunger, Krankheit oder durch Beschuss. Am 27. Jänner 1944 befreite die Sowjetarmee die Stadt schließlich von den Besatzern.

Hunderte Zuschauer verfolgten am Sonntag die Militärparade im Schneetreiben und bei Temperaturen von minus elf Grad. Es sei wichtig, „die Erinnerung wach zu halten“, sagte Iwan Kolokolzew. Natalja Geraschtschenko schaute sich den Aufmarsch zusammen mit ihrem zwölfjährigen Sohn an. Das Ende der Leningrad-Blockade sei ein wichtiges historisches Ereignis, sagte die 35-Jährige.

Russlands Präsident Wladimir Putin plante an Gedenkveranstaltungen in seiner Heimatstadt teilnehmen. Putins älterer Bruder war während der Blockade Leningrads gestorben.

Regierungschef Dmitri Medwedew erinnerte an die Opfer der Belagerung durch die deutsche Wehrmacht. „Ihre Heldentaten werden für immer in unseren Herzen sein“, schrieb er auf Twitter.

Die militärische Machtdemonstration in St. Petersburg war im Vorfeld auf Kritik gestoßen. Fast 5.000 Menschen forderten in einer Petition eine Absage des „empörenden Karnevals“. Stattdessen solle der Opfer mit einer Schweigeminute und Konzerten gedacht werden.

Am Sonntagabend sollte mit Salutschüssen an die letzten Gefechte in Leningrad erinnert werden. In St. Petersburg leben heute noch gut 100.000 Veteranen und Überlebende der Belagerung.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte am Sonntag, Deutschland stehe zu seiner „historischen Verantwortung“. Die deutsche Bundesregierung stelle daher zwölf Millionen Euro für zwei Projekte in St. Petersburg bereit. Mit dem Geld soll ein Krankenhaus für Kriegsveteranen in der Stadt modernisiert und ein deutsch-russisches Begegnungszentrum aufgebaut werden. Berlin und Moskau hatten die Vorhaben bereits im vergangenen Mai verabredet.