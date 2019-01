Ski alpin: Leises Servus im Smoking 2 -“Heute bisserl wehgetan“

Kitzbühel (APA) - Beim Blick auf die Streif hat Aksel Lund Svindal kurz vor Beginn des Weltcup-Super-G schon einmal durchschnaufen müssen. „Als ich den Hang heute beim Heraufspazieren gesehen habe, war das ein bisschen schwierig. Es hat wehgetan heute. Es wäre cool, mitzufahren, aber es ist okay, ich bin zufrieden“, sagte der Norweger im Zielraum.

Svindal hat seine nächtliche Entscheidung, dort „wo der alpine Skisport daheim ist“ und viele Weggefährten anwesend waren, nicht bereut. „Es war schon geplant, aber nur kurzfristig vorher. Es war schön, in der Früh aufzuwachen und zu denken, es passt.“

Seit vergangenem Frühling habe er im Kopf gehabt, dass in diesem Winter alles ein bisserl anders werden könnte. „Ich habe ja nicht gewusst, wie es geht. Dann ist es nicht so schlecht gegangen und ich bin einfach gefahren. Aber man hat in Bormio und hier gesehen, dass es nicht unbedingt so einfach ist.“

Irgendwann sollte man dann auch die Entscheidung treffen, erklärte er. „Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht die letzten zehn Prozent - wenn es richtig eisig ist, Schläge, schwierige Piste - fahren kann, dann ist es Zeit, fertigzumachen und das ein bisserl zu genießen, was ich geleistet habe. Ich werde die Rennen in Aare genießen und nachher richtig zufrieden sein.“

Er habe mit Benjamin Raich geredet, der ähnliche Gefühle durchgemacht hatte. „Er kann jetzt auf der Couch sitzen, die Rennen anschauen und alles genießen. Das ist genau das, was ich auch möchte.“