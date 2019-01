Skispringen: Pinkelnig erneut Vierte - Rasnov-Sieg wieder an Lundby

Rasnov (APA) - Skispringerin Eva Pinkelnig hat am Sonntag im rumänischen Rasnov ihren zweiten Podestplatz im Weltcup erneut nur knapp verpasst. Die Vorarlbergerin belegte zum bereits vierten Mal in dieser Saison Platz vier. Besser als die 30-Jährige waren am Sonntag nur Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen sowie Weltmeisterin Carina Vogt und Juliane Seyfarth aus Deutschland.

Chiara Hölzl, am Vortag als Siebente beste ÖSV-Athletin, landete auf Rang neun. Daniela Iraschko-Stolz wurde Elfte, Jacqueline Seifriedsberger belegte Platz 13. Iraschko-Stolz kam im zweiten Durchgang im Auslauf zu Sturz und wurde anschließend von Rettungskräften aus dem Zielraum geleitet. Ob sich die Ex-Weltmeisterin und zweifache Saisonsiegerin dabei verletzt hat, blieb vorerst unklar.

Pinkelnig verpasste ihren zweiten Podestplatz nach Rang drei im Dezember 2015 in Nischni Tagil (RUS) um fünf Punkte. Lundby wiederholte ihren Sieg von Samstag und übernahm mit dem vierten in diesem Winter auch die Weltcup-Gesamtführung von Katharina Althaus, die Deutsche wurde hinter Pinkelnig Fünfte. Kommendes Wochenende stehen für Pinkelnig und Co. die beiden Heimbewerbe in Hinzenbach auf dem Programm.