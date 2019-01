„24 Stunden Burgenland extrem Tour“ - Neuer Teilnehmerrekord

Oggau (APA) - Mit dem Eintreffen der letzten Marschierer kurz nach Mittag im Ziel in Oggau war am Samstag die „24 Stunden Burgenland extrem Tour 2019“ beendet. Die Veranstalter zogen am Wochenende eine positive Bilanz: 5.100 Teilnehmer - nach 3.500 im Vorjahr - bedeuteten einen neuen Rekord. Und auch sonst hatte die achte Auflage der Veranstaltung einige Neuheiten zu bieten.

Dass das Teilnehmerfeld von Jahr zu Jahr zunehme, liege an mehreren Faktoren, meinte Michael Oberhauser vom Veranstaltertrio im APA-Gespräch: Die Tour werde gut angenommen, weil den Leuten das Format mit einem „Abenteuer vor der Haustür“ gut gefalle. Ein „extremes Abenteuer“ ohne Wettbewerbsgedanken, das sei nicht so oft möglich. Auch das Programm spiele mit: Heuer habe man etwa in Gestalt der „Golden Walker“ erstmals die Generation 60 plus mit an Bord gehabt.

Die Teilnehmer konnten zwischen Marschdistanzen von 30, 60, 80 und 120 Kilometern wählen. „Wir haben eine Finisher-Quote von knapp 40 Prozent, das ist deutlich höher als im Vorjahr“, schilderte Oberhauser. Die Senioren, deren Route über 30 Kilometer von Neusiedl am See nach Oggau führte, zeigten dabei besonderes Durchhaltevermögen: Nahezu 90 Prozent der „Golden Walker“ kamen ins Ziel: „Die waren supergut drauf“.

Der ältester Teilnehmer, der die 30 Kilometer in Angriff nahm, war über 80 Jahre. Generell lag das Durchschnittsalter auf der Tour bei rund 44 Jahren, die Frauenquote im Starterfeld erreichte 42 Prozent.

Das Wetter sei sehr gut gewesen,“nicht sehr kalt“ und trocken, blickte der Organisator zurück: „Das einzige, was Probleme gemacht hat, waren teilweise die Sturmböen“. Denn manche Wege seien, bedingt durch Eis und Schnee, rutschig gewesen: „Die Leute sind teilweise geschlittert.“

Zu beobachten sei, dass sich die Teilnehmer immer besser auf die Herausforderung einstellen, die sie erwartet: „Sie bereiten sich mental gut vor, sie bereiten sich körperlich gut vor, die Ausrüstung wird von Jahr zu Jahr besser.“ Die 120 Kilometer-Tour zu vollenden, sei aber abgesehen von Ausrüstung und Kondition „vor allem eine Kopfsache“, meinte Oberhauser.

Mit etwas über 2.000 Wanderern und Läufern waren am Freitag in Oggau die meisten Teilnehmer an den Start gegangen. Rund 1.400 begannen ihre Tour in Apetlon. Mehr als 1.200 Schüler starteten im Rahmen der „School of Walk“ in Neusiedl am See.

Ein Ranking nach Zeit wird bei der „Burgenland extrem Tour“ nicht geführt: „Bei uns gibt es keinen Ersten und keinen Letzten. Den Mut haben, sich da anzumelden, mitzumachen und sich vorzubereiten, das ist das Thema“, sagte Oberhauser.

Im kommenden Jahr soll es die Veranstaltung auf jeden Fall wieder geben - das habe man schon vielen Menschen versprechen müssen. Wer nicht so lange warten will, kann den Neusiedler See auch zwischendurch umrunden: Der „Burgenland Extrem Trail“ bleibt das ganze Jahr beschildert.