EU-Kommission prüft Zugeständnisse bei Siemens/Alstom-Bahnfusion

Berlin (APA) - Nachdem Siemens und Alstom der EU-Kommission neue Zugeständnisse für die Fusion ihrer Zugsparten angeboten haben, prüft die Kommission die vorgeschlagenen Änderungen. Das sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager laut der Agentur Reuters am Sonntag in Berlin. Vestager merkte an, dass die Zugeständnisse am 110. Tag des Prüfverfahrens gemacht wurden, was weit über der üblichen Frist liege.

Auf die Frage, ob die Tür für eine mögliche Vereinbarung noch offen sei, sagte Vestager: „Wir schauen uns an, was uns diesen Freitag übergeben wurde. Das ist, wenn überhaupt möglich, der letzte ‚Push‘.“

~ ISIN DE0007236101 WEB http://www.siemens.com

http://www.alstom.com/ ~ APA172 2019-01-27/14:26