Ski alpin: Venier feierte in Garmisch 2 - MR-Untersuchung bei Hütter

Garmisch-Partenkirchen (APA) - Cornelia Hütter unterzieht sich nach ihrem Sturz in Garmisch-Partenkirchen noch am heutigen Sonntag in Innsbruck einer MR-Untersuchung, um eine mögliche Bänderverletzung in ihrem rechten Knie abzuklären. Die 26-jährige Steirerin befand sich daher bereits auf dem Weg nach Tirol. Diesbezügliche Informationen von Cheftrainer Jürgen Kriechbaum bestätigte der ÖSV am Nachmittag.