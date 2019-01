Biathlon: Franzose Fillon Maillet durchbrach Bö-Dominanz

Antholz (APA) - Der Franzose Quentin Fillon Maillet hat die Siegesserie von Johannes Thingnes Bö im Biathlon-Weltcup beendet. Der 27-Jährige gewann am Sonntag in Antholz den Massenstart (15 km) vor dem Norweger. Dritter wurde der Deutsche Arnd Peiffer. Simon Eder landete zum Abschluss des Jänner-Dreierblocks mit zwei Schießfehlern an der zehnten Stelle. Julian Eberhard belegte trotz fünf Strafrunden Platz elf.

Fillon Maillet setzte sich bei seinem ersten Weltcuperfolg ohne Fehlschuss 14,3 Sekunden vor dem elffachen Saisonsieger Bö durch, der zweimal in die Strafrunde musste. Der norwegische Weltcupspitzenreiter hatte die jüngsten fünf Rennen für sich entschieden.

Eder sicherte sich mit zwei Strafrunden über eine Minute hinter Fillon Maillet seinen sechsten Top-Ten-Platz in Serie. Die nächsten Bewerbe finden nach einer Woche Pause in Canmore (CAN) und Soldier Hollow (USA) statt. Danach folgt die WM im schwedischen Östersund.