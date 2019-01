Skispringen: Pinkelnig erneut 2 - Iraschko-Stolz mit Kniebeschwerden

Rasnov (APA) - Daniela Iraschko-Stolz hatte seit dem Training am Freitag Probleme mit ihrem mehrfach operierten rechten Knie gehabt. „Die Schmerzen waren am ganzen Wochenende da und Daniela ist daher auch vorsichtig gesprungen“, sagte Cheftrainer Harald Rodlauer. Am Sonntag habe sie sich im Auslauf bewusst hingesetzt. Die Wahl-Tirolerin wird sich in der Heimat vorsichtshalber untersuchen lassen.