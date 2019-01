Moskau (APA) - Daniela Ulbing/Benjamin Karl haben zum Abschluss des Snowboard-Weltcup-Wochenendes in Moskau den Parallel-Slalom-Teambewerb gewonnen. Das ÖSV-Duo triumphierte am Sonntag im letzten Rennen vor den Weltmeisterschaften in den USA nach drei Vorrundensiegen auch im großen Finale gegen die Russen Natalia Sobolewa/Andrej Sobolew. Ulbing/Karl hatten Anfang des Monats auch schon in Bad Gastein triumphiert.

Sabine Schöffmann/Alexander Payer schieden im Moskau im Viertelfinale aus.