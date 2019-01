Pferdesport: Von Eckermann gewann Amsterdam-Weltcup

Amsterdam (APA) - Der Schwede Henrik von Eckermann auf Toveks Mary Lou hat am Sonntag den Springreiter-Weltcup in Amsterdam gewonnen. Pius Schwizer (SUI) mit Cortney Cox und Daniel Deußer (GER) mit Tobago Z mussten sich im Stechen knapp geschlagen geben. Die in den Niederlanden lebende Österreicherin Julia Houtzager-Kayser landete mit Sterrehof‘s Cayetano Z mit neun Fehlerpunkten im Grundparcours an der 29. Stelle.